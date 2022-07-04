Дмитрий Колкер тяжело болел раком поджелудочной железы.

Новосибирский ученый Дмитрий Колкер, у которого диагностировали рак, умер в московском СИЗО. В его смерти адвокат обвиняет ФСБ, судью и медиков.

Об этом пишет издание Медуза.

Отмечается, что 30 июня суд арестовал Колкера. Ученый лечился в больнице Новосибирска, у него была четвертая стадия рака поджелудочной железы.

Колкера прямо из больницы отправили в московское СИЗО "Лефортово", где он умер 2 июля.

По мнению адвоката Александр Федулов, в смерти ученого виновны сотрудники ФСБ, медработники, которые дали разрешение на транспортировку из Новосибирска в Москву, и судья, решивший поместить тяжелобольного человека в СИЗО.

В отношении ученого открыли дело о государственной измене якобы за передачу Китаю секретных данных по своим разработкам. Колкеру грозила до 20 лет лишения свободы.

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