Именно эту ракету на прошлой неделе и перехватили в небе над Киевом.

На прошлой неделе Россия пыталась уничтожить переданную Украине систему ПВО Patriot с помощью гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Об этом два американских чиновника рассказали CNN.

"Атака не удалась, и вместо этого украинские военные перехватили ракету с помощью системы Patriot", – заявили чиновники.

Утверждается, что украинские зенитчики выпустили несколько ракет из установки Patriot под разными углами, чтобы перехватить российскую ракету.

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Официальные лица США полагают, что россияне запеленговали специфические сигналы, исходящие от радара установки Patriot, и по ним осуществили наведение ракеты.

"В отличие от некоторых ПВО меньшей дальности, предоставленных Украине, которые мобильны и по которым труднее нацелиться, большая батарея Patriot представляет собой стационарную систему, что позволяет русским со временем прицеливаться на их местонахождение", – пишет издание.

По словам официальных лиц, есть способы до некоторой степени замаскировать эти сигналы, но российские военные, очевидно, смогли определить примерное местонахождение "Патриота", дислоцированного за пределами Киева. Атака состоялась в ночь на 4 мая.

Перехват ракеты "Кинжал" – что известно

"Кинжал" – гиперзвуковая ракета баллистического типа, которая запускается с самолета МиГ-31. Является одной из новейших ракетных разработок страны-агрессора. Россияне утверждали, что данную ракету практически невозможно перехватить.

5 мая украинское издание Defense Express сообщило, что накануне украинская ПВО впервые перехватила ракету "Кинжал". При этом были показаны обломки ракеты.

В Воздушных силах ВСУ опровергли сообщение издания и даже опубликовали явно "обиженный" пост в соцсетях, в котором заявили, что целый день не будут ничего комментировать.

6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Онищук все же подтвердил, что 4 мая ПВО действительно перехватила ракету "Кинжал". Он отметил, что военные хотели удержать эту информацию в тайне, но в итоге шило убежало из мешка.

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