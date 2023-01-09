Дата и место прощания с Камневым пока не сообщаются, как и вероятная причина его смерти.

Умер Павел Камнев, научный руководитель российского концерна "Алмаз-Антея" и разработчик крылатых ракет "Калибр".

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление компании, 85-летний Павел Камнев скончался в понедельник, 9 января.

Дата и место прощания с Камневым пока не сообщаются, как и вероятная причина его смерти.

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Разработчик ракеты Калибр Павел Камнев - что о нем известно

Камнев – советский и российский конструктор в области ракетостроения, доктор технических наук, профессор. Был научным руководителем концерна воздушно-космической обороны РФ "Алмаз-Антей" и председателем совета директоров конструкторского бюро "Новатор". Герой Труда Российской Федерации, награжден рядом медалей, орденов.

Камнев был член-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, а также автор более 20 изобретений. По информации российских СМИ, он – создатель семейства ракет "Калибр".

Ракеты Калибр в войне против Украины

По информации Минобороны Украины, с 24 февраля по 3 января РФ использовала против Украины 591 ракету "Калибр". В настоящее время у россиян в наличие есть около 60 таких ракет. Во время последних массированных ракетных ударов РФ использовала не более 15 таких ракет за раз.

Эти противокорабельные крылатые ракеты разработаны советским и российским конструкторским бюро "Новатор". Они способны преодолевать расстояние до 1500 км, что позволяет РФ "дотягиваться" до любой точки Украины, когда корабль-носитель находится, например, на рейде в Сочи.

Длина ракеты без стартового ускорителя – 7,2 м, размах крыла – 3,3 м. Полетный вес – 1320 кг, вес боевой части – 450 кг.

Вопреки тому, что РФ уже давно испытывает дефицит этих ракет, в российском Министерстве обороны цинично угрожали, что используемые для массированных обстрелов "Калибры" якобы никогда не закончатся. Украинские военные назвали это ложью, рассчитанной на жителей РФ.

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