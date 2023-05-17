В мае российские ракеты продемонстрировали свою неэффективность в Украине.

Трем российским ученым, работавшим над технологиями гиперзвуковых ракет, предъявлены "очень серьезные обвинения". Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в среду, пишет ТАСС.

На днях ученые из сибирского отделения Российской академии наук опубликовали открытое письмо, в котором попытались обратить внимание общественности на то, что их коллег необоснованно преследуют правоохранители. Речь идет о специалистах в сфере гиперзвуковых ракетных технологий, обвиненных в государственной измене. Одного из них арестовали три недели назад, остальных – еще в прошлом году.

Песков заявил, что в Кремле видели обращение ученых, но якобы не могут вмешиваться в ситуацию.

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"Работают российские специальные службы, они выполняют свои функции. Это очень серьезное обвинение. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда. И, конечно, в ходе каких-то следственных действий мы не имеем права говорить о каких-то позициях", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов

Провал российских гиперзвуковых ракет "Кинжал"

4 мая украинская ПВО впервые сбила российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", применив для этого недавно поставленный комплекс ПВО "Пэтриот". Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно хвастался, что Россия стала мировым лидером в области гиперзвуковых ракет, поскольку создала якобы несбиваемую ракету "Кинжал".

В ночь на 16 мая россия устроила массированный ракетный обстрел Киева, в котором были задействованы сразу шесть ракет "Кинжал". Украинские военные заявили, что смогли сбить все шесть "Кинжалов".

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