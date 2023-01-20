Владимир Путин до сих пор не издал указ о завершении частичной мобилизации, которую он объявил в сентябре 2022 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "юридической особенностью" фразу из ответа администрации президента на вопрос о продолжении действия указа Владимира Путина о мобилизации.

Во время брифинга с журналистами Пескова попросили прокомментировать ответ администрации президента на обращение псковского депутата Артура Гайдука, который просил Путина издать указ о завершении мобилизации. В документе, присланном депутату, говорилось, что действие президентского указа о "частичной" мобилизации продолжается.

В ответ Песков снова повторил, что нужно ориентироваться на слова президента о мобилизации. На уточняющий вопрос, что значит фраза о продолжении действия указа из ответа администрации президента, представитель Кремля сказал:

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"Мне нужно уточнить будет. Думаю, что скорее всего, это такая юридическая особенность. Не готов сейчас точно вам ответить. Уточню и тогда проясню ситуацию. Но здесь все-таки главное: я еще раз призываю ориентироваться на соответствующее заявление президента Путина", - заявил Песков.

Мобилизация в РФ - это стоит знать

Президент России Владимир Путин 21 сентября осмелился объявить в своей стране якобы частичную мобилизацию, однако повестки получали не только люди, находившиеся в запасе.

Почти миллион россиян уехали из страны после указа Путина о частичной мобилизации.

По данным ГУР МОУ, в России в ближайшее время может быть мобилизовано еще 500 тысяч человек.

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