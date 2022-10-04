Число граждан, покинувших Россию из-за мобилизации, втрое превысило план по призыву в армию.

Почти миллион россиян уехали из страны за последние две недели после того, как президент России Владимир Путин объявил о своем приказе о частичной мобилизации.

Как сообщает издание Forbes, такую оценку массовой эмиграции дают в Кремле. Другой источник издания, знакомый с закрытыми подсчетами администрации президента, называет цифру в 600-700 тысяч человек.

По словам министра внутренних дел Казахстана Марата Ахметжанова, более 200 тысяч граждан России прибыли в Казахстан с 21 сентября.

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Как сообщает CNN, из 200 тысяч прибывших более 147 тысяч уже уехали с 21 сентября.

В понедельник Ахметжанов сообщил, что прибыло более 7 тысяч человек, а уехало 11 тысяч человек. Также 68 россиян подали заявления на получение казахстанского гражданства.

Статистика других принимающих стран дает показатели ниже: 69 тысяч человек уехали в Грузию, 66 тысяч в Финляндию, около 5 тысяч в Монголию, 3,5 тысячи в Киргизию.

Также россияне активно бегут в Армению и Турцию, цифры по которым неизвестны. Подсчитать уехавших точно невозможно: большинство пересекают границу с туристическими визами, и неясно, вернутся ли они обратно.

Россияне бегут из-за мобилизации: что известно

Поток россиян, желающих уехать в соседние страны, усилился с объявлением мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Россияне, подлежащие призыву и желающие покинуть РФ, начали получать повестки на границе с Грузией. Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией.

В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности и запретили пускать на территорию республики легковые автомобили из других регионов России.

Финские власти закрыли госграницу для россиян. Ограничения для туристов из России вступили в силу с 29 на 30 сентября.