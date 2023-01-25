Он заявил, что украинские воины якобы применяют тактику, которой на самом деле прославились сами оккупанты.

Российский диктатор Владимир Путин появился на публике и выдал циничный фейк об украинских воинах. Впрочем, так ведут себя сами оккупанты.

Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости", диктатор заявил, что "противник не считается ни с чем " и добавил, что ВСУ якобы расстреливают своих.

"Своих расстреливают в спину. Заградотряды уже создали. Вот совсем недавно ребята рассказывали, что в одном населенном пункте наши смотрят, противник впереди, а по ним стреляют. Как говорится, плотный огонь. Не дают отступать. Это националисты работают, сами вперед не лезут", - цинично заявил диктатор.

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Впрочем, тактику заградительных отрядов еще с начала войны активно используют сами оккупанты. По свидетельствам военных и очевидцев, заградительные отряды формируют из "кадыровцев". Их основная функция-расстреливать отступающих оккупантов. Таким кровавым способом командование вынуждает "пушечное мясо" идти в наступление.

Фейки русских

Оккупанты нередко позорятся фейками об Украине. В конце декабря прошлого года Министерство обороны РФ отметился новым фейком о "биолабораториях" в Украине.

Ранее в Министерстве обороны Украины высмеяли заявления Кремля о якобы уничтожении на фронте американских HIMARS, а затем российское ведомство заявило, что уничтожило американский танк Abrams под Соледаром. Впрочем, такого вооружения у Украины даже нет.

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