Российский диктатор Владимир Путин появился на публике и выдал циничный фейк об украинских воинах. Впрочем, так ведут себя сами оккупанты.
Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости", диктатор заявил, что "противник не считается ни с чем " и добавил, что ВСУ якобы расстреливают своих.
"Своих расстреливают в спину. Заградотряды уже создали. Вот совсем недавно ребята рассказывали, что в одном населенном пункте наши смотрят, противник впереди, а по ним стреляют. Как говорится, плотный огонь. Не дают отступать. Это националисты работают, сами вперед не лезут", - цинично заявил диктатор.
Впрочем, тактику заградительных отрядов еще с начала войны активно используют сами оккупанты. По свидетельствам военных и очевидцев, заградительные отряды формируют из "кадыровцев". Их основная функция-расстреливать отступающих оккупантов. Таким кровавым способом командование вынуждает "пушечное мясо" идти в наступление.
Фейки русских
Оккупанты нередко позорятся фейками об Украине. В конце декабря прошлого года Министерство обороны РФ отметился новым фейком о "биолабораториях" в Украине.
Ранее в Министерстве обороны Украины высмеяли заявления Кремля о якобы уничтожении на фронте американских HIMARS, а затем российское ведомство заявило, что уничтожило американский танк Abrams под Соледаром. Впрочем, такого вооружения у Украины даже нет.