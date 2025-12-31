2025 год завершится магнитной бурей (график)

Ученые говорят, что в ближайшие дни ожидаются слабые и умеренные магнитные бури.

На рубеже 2025 и 2026 годов ожидаются магнитные бури. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Ожидается, что спокойные геомагнитные условия будут усиливаться на протяженииближайших дней из-за совокупного воздействия высокоскоростного потока из корональной дыры и коронального выброса массы, который произошел 28 декабря..

По прогнозу, 31 декабря и 2 января есть вероятность возникновения магнитной бури уровня G1 (слабая), а 1 января ожтдается кратковременная магнитная буря уровня G2 (умеренная).

Магнитные бури G2 - что важно знать

Магнитные бури уровня G2 относятся к умеренным геомагнитным возмущениям по пятибалльной шкале NOAA. Они возникают вследствие повышенной солнечной активности, в частности, из-за выбросов корональной массы или усиленных потоков солнечного ветра.

Во время бури уровня G2 возможны незначительные сбои в работе спутниковых систем, радиосвязи и навигации, а также колебания напряжения в энергосетях. У метеозависимых людей в такие дни могут наблюдаться головные боли, усталость, раздражительность и колебания артериального давления.

Магнитные бури G2 также способны вызывать появление полярных сияний в средних широтах.

