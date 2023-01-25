Столтенберг считает, что Путин ничего не сделает, однако его риторика с угрозами ядерным оружием опасна.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал опасения немецких политиков, касательно того, что поставки танков Leopard 2 Украине могут привести к ядерной эскалации с РФ. Он заявил, что "Россия уже начала эту войну".

Генсекретарь в интервью Die Welt отметил, что риск применения ядерного оружия РФ невелик, но сама "ядерная риторика" Кремля опасна.

"Риск применения ядерного оружия невелик. Но российская ядерная риторика совершенно безответственна и опасна. РФ должна знать, что ядерную войну невозможно выиграть, и поэтому ее нельзя вести", - сказал он.

Столтенберг отметил, что НАТО следит за действиями Кремля и пока никаких изменений в российских ядерных силах не наблюдается.

"Если бы это было так, мы бы отреагировали. Но даже если мы позволим России шантажировать нас этой риторикой, мир станет опаснее. Тогда РФ будет навязывать эту ядерную угрозу, когда захочет чего-то добиться", - отметил он.

Кроме того, Столтенберг отметил, что РФ начала войну против независимой, страны, и "для Украины будет трагедией, если президенту Путину это сойдет с рук". Он отметил, что это было бы опасно и для других стран, поскольку Путин и подобные ему авторитарные лидеры знали бы, что могут грубой силой достигать целей.

Он подчеркнул, что в интересах НАТО гарантировать победу Украины. Столтенбер повторил, что большинство войн заканчиваются переговорами, но в случае с Украиной есть некоторые ньюансы.

"То, чего Украина может достичь на таких переговорах, неразрывно связано с военной ситуацией. Если мы хотим решения, при котором Украина выживет как суверенная страна, нужно действовать сейчас. Более тяжелая техника Украине крайне необходима", - подчеркнул генсек НАТО.

Ядерный шантаж Путина

21 сентября 2022 года российский президент Владимир Путин прибег к ядерному шантажу. Он пригрозил, что в случае угроз для территориальной целостности Россия "использует все имеющиеся средства, и это не блеф". Украинский президент Владимир Зеленский тогда заявил, что это только первые шаги ядерного шантажа Путина, и что также не считает это блефом

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что не видит "ничего, что заставило бы поверить, что Путин принял решение" применить ядерное оружие.

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