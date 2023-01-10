Недавно россияне заявили об уничтожении на востоке Украины HIMARS американского производства.

В Министерстве обороны Украины высмеяли заявления Кремля о якобы уничтожении на фронте американских HIMARS.

"Уничтоженные", согласно заявлениям российского Минобороны, HIMARS ежедневно сжигают склады и казармы оккупантов. Сотни якобы "убитых" украинских солдат отбивают атаки рашистских смертников в Бахмуте и Соледаре" , - отметили в украинском ведомстве и добавили, что "история знает сражения, выигранные с помощью коварства. Но ложь всякий раз побеждает саму себя".

Недавно Минобороны России заявило, что якобы в результате ракетных и авиационных ударов на востоке Украины россияне уничтожили две стартовые рампы для реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства.

Видео дня

Впоследствии в Белом доме опровергли заявления Кремля. Там добавили, что россияне публиковали подобные отчеты и раньше, предполагая, что это часть дезинформационной кампании Владимира Путина, которая рисует более чем 10-месячное нападение России на Украину как "оборонительную военную операцию".

Вас также могут заинтересовать новости: