Россияне заявили, что проект "биолабораторий" курируют американские демократы.

Министерство обороны РФ отметилось новым фейком о "биолабораториях" в Украине. На этот раз они назвали "новых ключевых участников американских военно-биологических проектов".

Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", в РФ придумали, что к мифическим "биолабораториям" причастен главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований компании Pfizer. Кроме того, все фигуранты якобы связаны с Демократической партией США.

Как отмечают пропагандисты, начальник войск РХБС генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что лидеры Демпартии США выступают "идейными вдохновителями военно-биологических исследований и создателями тайных схем по отмыванию средств в пользу узкого круга представителей американской элиты".

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"Минобороны РФ также получило доступ к расширенной версии отчета одного из управлений Пентагона о деятельности в Украине, что подтверждает проведения на украинской территории учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций", - пишут пропагандисты.

Фейки России о "биолаборатории США" в Украине

Российская Федерация распространяет ложную информацию об изготовлении оружия массового уничтожения в Украине. МИД Украины назвал дезинформацией и провокацией заявления РФ о создании биологического оружия в Украине.

Также Министерство здравоохранения Украины опровергало информацию роспропаганды о якобы "экстренной зачистке следов военно-биологической программы, которая финансируется за средства Минобороны США" и "уничтожении особо опасных патогенов". Там объясняли, что на территории нашего государства нет американских лабораторий.

По поводу тех самых биолабораторий РФ даже пыталась организовать срочное заседание Совбеза ООН. Якобы Москва получила "новые документы" в подтверждение своей информации после захвата отдельных территорий Украины.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в конце марта сообщал, что РФ меняет риторику относительно так называемых "биолабораторий США" в Украине. В СНБО считают, что все это может свидетельствовать о том, что у России нет новых ресурсов для создания более убедительной пропаганды.

11 мая в Минобороны РФ вновь озвучили свои пропагандистские заявления о якобы разработке в Украине американскими военными тайного "биологического оружия". По словам оккупантов, американцам помогали фармацевтические компании Pfizer и Moderna.

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