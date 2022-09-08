Российские военные ищут возможность дезертировать.

Российское командование перевело подразделения наемников Кадырова, переброшенных под Кривой Рог, в загранотряды.

Об этом в эфире FREEDOM рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, до активных контрнаступательных действий ВСУ "кадыровцы" занимались грабежом гражданских в оккупированных селах на юге Украины.

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Хлань припомнил перестрелку между бурятами и "кадыровцами" в Чернобаевке о переделе награбленного.

"Самая большая концентрация "кадыровцев" была в Снегиревке Николаевской области и Чернобаевке. И мы все помним, как месяц тому назад буряты и "кадыровцы" перестреляли друг друга. Они (буряты) чувствовали себя хозяевами в Чернобаевке, фактически контролировали ситуацию, в том числе местных предпринимателей. Когда пришли "кадыровцы", то занялись переделом этого грабежа, тогда и произошла перестрелка", – рассказал депутат.

Сейчас же РФ использует "кадыровцев" как загранотряды.

"Кадыровцы" – очень слабые воины, воевать они не умеют и не хотят. Единственное, что умеют – карать и убивать своих же. Вот и нашли им применение. Они их сейчас все больше используют в Криворожском направлении, там, где боевой дух оккупантов низкий. Российские военные ищут возможность дезертировать", – добавил Хлань.

По словам херсонского депутата, оккупантам сейчас и правда легче сдаться в плен ВСУ, чем быть убитыми своими же: "Единственный вариант – им действительно легче сдаться, чем отступать. Потому россияне сейчас прячутся в заброшенных домах, подвалах, чтобы переждать".

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточили попытки захватить Донбасс. За прошедшие сутки враг плотным огнем атаковал прифронтовые села в Донецкой и в Харьковской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине с воздушного пространства и территории республики Беларусь.

Между тем, аналитики из Института изучения войны констатируют успех наступательных действий ВСУ под Харьковом. По их данным, защитники продвинулись не менее чем на 20 км в сторону Купянска.

В Херсонской области, говорят в британской разведке, ВСУ замедляют способность россиян разворачивать операционные резервы и пополнять запасы на юге. Определенный успех украинских сил подтвердили и в российском Минобороны.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 51 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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