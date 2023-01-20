Оккупантам не хватило смекалки убрать зеленое дерево, которое заметно на заднем фоне фотографии.

Военные РФ заявили о якобы уничтожении первого американского танка М1 Abrams под Соледаром. Рашисты распространяют фейк об уничтожении Abrams с помощью обычного РПГ-18 "Муха".

Как отмечает Telegram-канал Центра противодействия дезинформации, на вооружении украинского войска нет танков Abrams.

"На самом деле это - примитивный фейк роспропаганды со старым фото, которое сделано не в Украине. Оккупантов не смущает тот факт, что Украине США пока не передали ни одного такого танка", - информируют в ЦПД.

Видео дня

Российским пропагандистам не хватило смекалки убрать зеленое дерево, которое заметно на заднем фоне фотографии.

Популярные российские фейки

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины высмеяли заявления Кремля о якобы уничтожении на фронте американских HIMARS.

В конце декабря прошлого года Министерство обороны РФ отметилося новым фейком о "биолаборатории" в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: