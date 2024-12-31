Рассказываем, когда отмечают праздник Василия и Маланки, его главные традиции и запреты.

Праздник Маланки и Василия, или как его просто называют - Василия и Маланки - это на самом деле два праздника, которые идут друг за другом. Их традиции настолько тесно переплелись, что две даты стали одним праздником. В этом году отмечают его уже по новому календарному стилю - рассказываем о главных приметах и традициях.

Когда праздник Василия и Маланки по новому и старому стилю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, в результате все даты непереходящих праздников (фиксированные) сместились - на 13 дней раньше.

По старому стилю день преподобной Мелании (праздник Маланки) отмечают 13 января, а день святого Василия - 14 января.

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По новому стилю Маланка - 31 декабря, а Василия - 1 января, то есть, праздники выпадают на канун и начало нового года.

Традиции и празднование Маланки и Василия

Маланка и Василий - это, как уже говорилось, народные названия праздников. Вечером на Маланку традиционно отмечают Щедрый вечер, или богатый Святвечер. За праздничным столом собирается вся семья, а на стол ставят лучшие блюда и обязательно - щедрую кутью и узвар. Птицу и рыбу не подают - чтобы счастье не "улетело" и не "уплыло".

Одна из главных традиций праздника - щедрование. После заката и аж до самой полуночи молодежь наряжается и с песнями-щедривками и щедривками-стихами ходят по домам и поздравляют всех с праздником. Считается, что ряженые в фольклорных персонажей и животных щедривники, которые обязательно берут с собой "козу" (кто-то из них выступает в роли переодетой козы), отгоняют нечисть.

Коза с давних времен была тотемом во многих областях Украины - она символизировала Луну, урожай и плодородие, а сам оряд ее вождения включал танец животного, его смерть и воскресение. Это означало прощание со старым годом и встреча нового, круговорот времени и пробуждение природы.

От обряда вождения козы происходит известное украинское выражение "Водить козу" - то есть, имитировать деятельность без результата. Также в современной интерпретации это может означать искать приключений на свою голову (где бы еще угоститься).

Встречающие хозяева угощают щедривников сладостями, ныне принято давать и несколько монеток.

В старину в ночь с Меланки на Василия также сжигали старую одежду и надевали новую - это символизировало начало новой жизни. Незамужние девушки в это время традиционно гадали.

После полуночи или рано утром на Василия мужчины отправлялись к соседям, родственникам, друзьям, чтобы "засеять" их. Для этого вокруг дома и в доме рассыпали зерна пшеницы, овса, ячменя, ржи и говорили: "На счастье, на здоровье, на Новый год". Считается очень хорошей приметой, если первым порог дома в новом году переступит мужчина. Поэтому и засевать отправлялись только парни и мужчины. Также на праздник Василия традиционно идут свататься, поэтому в это время незамужним девушкам можно ждать в гости не только посевальников.

Гадания на Маланки

Ночь с Маланки на Василия считается одной из самых магических и подходящей для гаданий - на любовь, суженого и замужество. Согласно поверью, в ночь с 31 декабря на 1 января нечистая сила ворует на небе Луну, а из потустороннего мира выходят духи - в этот момент им нужно задавать вопросы и получать ответы.

Гадание с сапогом

Одно из самых популярных гаданий: следует взять свой сапог и в полночь, стоя на пороге у себя дома, бросить его на улицу, как можно дальше. Куда сапог упадет носком - оттуда и ждать жениха.

Гадание на воске

С этим гаданием советуют быть осторожным: по поверью, все нагаданное воском обязательно сбывается. Нужно растопить воск в отдельной посуде, а затем вылить его в чашку с водой - на воде воск будет принимать любые формы, по которым и смотрят будущее.

Гадание на рисе

Нужно взять чашку риса и со словами "Скажи, судьба, чего же мне ждать: доброго или злого" загадать желание и высыпать крупу из чашки на стол. Затем нужно выбрать из крупинок все плохие и пересчитать их. Если их количество нечетное - желание не сбудется, а если четное - то сбудется.

Василия и Маланки - запреты и суеверия

По народным поверьям в праздник Василия и Маланки нельзя нарушать ряд запретов:

запрещено выносить мусор, особенно вечером - вынесешь счастье и благополучие;

нельзя ссориться и ругаться;

не стоит брать и давать в долг - весь год будешь в долгах ходить;

не следует надевать поношенную одежду и одежду темного цвета;

нельзя вслух говорить число "13";

запрещается засевать женщинам.

Также не советуют в праздник пересчитывать мелкие монеты - это к бедности, а вот крупные купюры, наоборот, нужно. Помолвка на Василия обязательно приведет к удачному браку, а ребенок, который родится в этот день будет счастливым.

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