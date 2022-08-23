По его словам, война якобы провоцирует "половое влечение".

Российский оккупант Евгений Рассказов (позывной "Топаз") признался, что испытывает сексуальное возбуждение от убийства украинцев.

Об этом он заявил во время стрима, фрагмент которого опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

"Когда человек едет на войну - это же половое влечение. Это как хотеть покушаться. Это примерно как бабу хотеть. Когда ты убиваешь поросенка - все понимают кого я называю поросенком - ты же смакуешь, что у него жена вдовой осталась. Ты смакуешь как они рыдают всей семьей, как он приедет домой в гробу. И эрекция появляется!" - заявил оккупант.

Казанский отметил, что раньше часто называл российских военных нацистами, но "это даже для них комплимент".

"В нацизме есть какая-то эстетика, которая может казаться привлекательной, а здесь... какая-то некрофилия, откровение опущенного педофила из-под шконки, возбуждающегося от убийств. От таких признаний психически здорового мужчины блевать потянет, а не за "русский мир" воевать", - отметил журналист.

Как сообщал УНИАН, ранее россиянка рассказала, что бы она сделала с украинскими детьми и призвала мужа-оккупанта убивать их. Русская женщина считает, что когда украинские дети вырастут, то они "станут нациками".

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