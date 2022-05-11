Русская женщина считает, что когда украинские дети вырастут, то "они станут нациками".

Жители РФ призвали своих солдат, которые воюют в Украине, убивать и издеваться над украинскими детьми.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

По сообщению СБУ, этот шокирующий перехват удалось сделать под Харьковом, где вражеский оккупант по телефону разговаривал со своей женой. Она живет в приграничном с Украиной городе, куда насильно эвакуируют наших граждан.

"Это существо женского пола" возмутило, что украинские дети отказались рисовать символику к празднованию "Дня победы". Поэтому она предложила наказать их бесчеловечными пытками:

"Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", – сказала женщина российского оккупанта.

При этом она заявили, что когда они вырастут, то "станут такими же нациками". Она также заявила, что ненавидит украинцев, и расстреляла бы их детей.

Даже самого оккупанта шокировали эти слова и он не знал, что ответить…

"Очевидно одно: "руZZкій мир" – это и есть современный нацизм, какими бы лозунгами и целями он не прикрывался", - отметили в СБУ.

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