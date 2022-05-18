По крайней мере в 2019 году женщина работала в детской клинической больнице Смоленской области.

Журналисты идентифицировали жену российского оккупанта из перехваченного спецслужбами разговора, в котором она советовала пытать и убивать украинских детей.

Об этом говорится в материале "Схем".

Женщина жаловалась на украинских детей, которые были депортированы в Россию, и которые отказывались праздновать 9 мая, поскольку это "не их праздник". Россиянка описала мужу, как бы она их за это наказывала.

"Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", - заявила женщина оккупанта.

Голос женщины на записях СБУ, как установили "Схемы", принадлежит гражданке РФ Юлии Копытовой.

Свое зверство россиянка аргументировала тем, что украинские дети в будущем станут "нациками" и будут мстить за жестокость русских захватчиков: "Я прям ненавижу этих украинцев, Вов, теперь вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы".

Муж Юлии - Владимир Копытов. В соцсетях он характеризует себя "настоящим психом, но не аморалом".

Ему - 31 год, он из города Ярцево Смоленской области. Теперь фото в его соцсетях нет, публичным он оставил только статус о том, что "глубоко женат".

Его жене, Юлии, 30 лет. Она - из поселка Пржевальское Смоленской области России. Она тоже не показывает в соцсетях свою жизнь. Однако это активно делают ее родственники.

По крайней мере в 2019 году женщина работала в детской клинической больнице Смоленской области.

Журналисты связались с Копытовыми по телефону. Юлия говорить не захотела. Владимир Копытов поговорил с журналистами, но возразил, что на записях голос его и жены.

– Вы в курсе, что ваш голос и голос вашей жены Юлии попали на записи СБУ и они были опубликованы? - спросил у Копытова журналист "Схем".

– Нет, – ответил военный.

После этого журналист дал послушать Копытову фрагмент перехваченного разговора.

- Не ваш голос? - спросил журналист.

- Не знаю. Не знаю, чей это голос, но это голос не моей жены.

- А мы можем с ней поговорить?

- Нет.

Отказалась говорить по существу и его мать. Она сказала, что не может общаться с сыном, потому что с ним якобы нет связи.

Журналисты дали прослушать запись СБУ и ей.

- Я какое отношение имею к этому всему? Что вы мне мозг полощете?

- Это ваш сын и ваша невестка.

- Мой сын там что-то говорил? Если она что-то говорила, то с ней и разбирайтесь.

Как писал УНИАН, в Харьковской области в телефонах оккупантов находят записи зверств, которые те совершали ранее в других областях Украины, в частности в Киевской области.

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