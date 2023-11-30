В то же время в России создали "боевую группу", которая будет тщательно фильтровать вопросы.

Русский диктатор Владимир Путин в этом году проведет "прямую линию с народом" и большую пресс-конференцию. Впрочем, он создал "боевую группу", которая будет отвергать вопросы, "сеящие панику и не имеющие отношения к реальности".

"Прямую линию" и пресс-конференцию анонсировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, Путин пообщается с прессой и россиянами 14 декабря.

Как сообщает ооссийский РБК со ссылкой на заявление руководителя исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Михаила Кузнецова, создана "боевая группа, чтобы бороться с фейками и вмешательством оппонентов". Она верифицирует вопросы, которые "не имеют никакого отношения к происходящему, а будут имитировать что-то, или сеять панику".

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По словам Кузнецова, Путин из предоставленного ему списка сам будет выбирать вопросы, на которые будет отвечать.

Как сообщает SHOT, Песков заявил, что "даже Зеленский сможет задать вопрос Путину во время прямой линии". Он убеждает, что спросить что-либо у диктатора можно через сайт или колл-центр можно из любой точки мира. При этом он не стал уточнять, что вопросы будут тщательно фильтровать.

Что предшествовало

Напомним, что летом в РФ пытались организовать прямую линию диктатора Владимира Путина, но стало понятно, что придется переносить ее. Предварительно планировали провести в ноябре-декабре.

Отмечается, что решение связано с ситуацией на фронте. В Кремле хотят дождаться определенности с ситуацией на поле боя и начала официальной кампании Путина по переизбранию на пост президента.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата прямой линии президента еще не определена. Кроме того, он указал, что о решении выдвигаться на новый срок Путин объявит своевременно.

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