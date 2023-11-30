Наблюдается также ухудшение криминогенной ситуации.

В России растет социальная напряженность из-за войны в Украине, инфляции и роста цен на продукты.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что внутри государства-агрессора России, в частности в ее европейской части, растет социальное напряжение", - сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ухудшение общественной ситуации констатируют и сами российские чиновники и представители спецслужб и в закрытых докладах руководству РФ. По данным разведки, увеличение протестной активности российского населения выражается все более высоким недовольством войной против Украины.

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Кроме того, наблюдается ухудшение криминогенной ситуации внутри РФ. В ГУР добавили, что рост уровня преступности в регионах вызван потерей стабильных источников дохода, трудностями в трудоустройстве и "алкоголизацией" россиян.

Война в Украине - ситуация в РФ

Несколько ранее журналист и блогер Майкл Наки заявил, что в РФ растет недовольство среди мобилизованных россиян, однако пока неизвестно, перерастет ли это в переворот.

Российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин заявил, что среди олигархов, а также представителей правительства и силовых структур РФ растет недовольство президентом России Владимиром Путиным. Очередные выборы и неудачи оккупантов на войне в Украине будут его только усиливать.

По данным американских аналитиков, в РФ скрывают потери в войне, дают лишь 10% правды.

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