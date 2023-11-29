О карьерном взлете племянника в Чечне сообщил Адам Делихманов.

Сын лидера Чечни Адам Кадыров по случаю прошедшего дня рождения отличился новым "карьерным повышением": его дядя Адам Делихманов сообщил, что теперь доверит ему батальон шейха Мансура.

Как уточнил Делихманов в своих социальных сетях 28 ноября, 16-летний Кадыров станет куратором батальона за "значительные заслуги".

"Это назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа", - написал он в Telegram.

Невзирая на свой молодой возраст, сын Кадырова уже мыслит как "настоящий мужчина", утверждает Делихманов. Также среди "отличительных" характеристик племянника он упомянул, что Адам умеет владеть оружием и очень старателен в этой "науке".

Отметим, что сын лидера Чечни отпраздновал свое 16-летие 24 ноября. За неделю до дня рождения его также "поздравили" очередным орденом.

Сын Кадырова избил человека и получил звание "Героя Чечни"

В сентября 2023 года Рамзан Кадырова лично похвастался в своих социальных сетях роликом, на котором его 15-летний сын Адам жестко избил гражданина РФ Никиту Журавлева. Последний в Чечне проходил по делу о "сожжении" священной книги мусульман Корана. "Было ли это или не было? Побил и правильно сделал", - охарактеризовал поступок сына Кадыров.

В октябре стало известно, что сыну Кадырова присвоили звание "Героя Чечни". Тогда его дядя депутат Госдумы Делихманов указал, что Адам Кадыров исключительно грамотный и целеустремленный молодой человек.

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