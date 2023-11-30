Девочка ничего не рассказала матери, но та все поняла без слов.

Помилованный после участия в войне против Украины житель Оренбурга изнасиловал пятиклассницу.

Как сообщает "Астра", 11-летняя девочка из Соль-Илецка пришла к соседу Юрию Гаврилову по просьбе матери-забрать колонку.

Когда девочка задержалась, мать забила тревогу и вызвала полицию. Несмотря на то, что Гаврилов требовал от девочки не рассказывать о случившемся никому, мать сразу все поняла учитывая вид ребенка. Девочка была вся в синяках.

Местные паблики утверждают, что Гаврилова помиловали после участия в войне в Украине, куда был завербован из колонии.

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В Челябинской области РФ маньяк 14 лет держал и насиловал в подвале похищенную девушку. На момент похищения жертве по имени Екатерина было 19 лет. Зато маньяку Владимиру Ческидову - 37.они познакомились на вокзале, а затем вместе поехали домой к маньяку. С тех пор девушку никто не видел.

Впоследствии стало известно, что в Воронежской области РФ маньяк с электрошокером напал на школьницу, изнасиловал и украл ее iPhone.

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