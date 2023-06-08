В Кремле уверены, что для этого события необходима определенность относительно ситуации на поле боя.

Русский диктатор Владимир Путин отложил прямую линию с гражданами из-за контрнаступления Украины, которое "уже началось и набирает обороты".

Как сообщает The Moscow Times, изначально прямую линию собирались провести этим летом, но "несколько недель назад" стало понятно, что придется переносить событие.

"Сейчас предварительно планируется провести ее (прямую линию - УНИАН) в ноябре-декабре", - рассказал собеседник из Кремля.

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По его словам, выбор такого времени напрямую связан с ситуацией на фронте - лучше дождаться определенности с ситуацией на поле боя.

По словам собеседника, в Кремле хотят организовать прямую линию до того, как начнется официальная кампания Путина по переизбранию на пост президента. Президентские выборы должны быть официально назначены в декабре этого года, А состоятся они 17 марта 2024 года. Кремль готовит переназначение Путина на очередной шестилетний срок. По словам источников, ключевой агитационной линией в кампании Путина будет принцип "было-стало-будет". Для этого на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 24 апреля 2024 года пройдет международная выставка-форум "Россия".

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Украина официально не подтверждает начало корнтрнаступления. Вчера секретарь СНБО Данилов заявил, что ВСУ еще не начали запланированное контрнаступление, чтобы вернуть оккупированные россиянами территории, но его начало будет очевидным для всех.

4 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что действия ВСУ приведут к возвращению "стратегически важной территории".

А 6 июня координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Джон Кирби отказался комментировать начало украинского контрнаступления, но отметил, что США предоставили ВСУ все необходимое для начала операции.

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