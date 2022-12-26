Не забыл опальный политик и об Украине. Правда, он называет нашу страну "Киевской республикой".

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев удивил своими "прогнозами" на 2023 год.

В своем Телеграм-канале он заявил, что прогнозы некоторых политиков иногда "самые неожиданные и даже абсурдные", поэтому решил обнародовать собственные.

По его версии, в 2023 году стоит ожидать не менее 10 знаковых событий. По его версии, в следующем году цена на нефть повысится до 150 долларов за баррель и газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. об.

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Кроме того, Медведев считает, что Великобритания в 2023 году вернется в Европейский Союз, но он предсказывает, что ЕС развалится после этого. Перестанет существовать и евро, уверен политик.

Некоторые "прогнозы" касались и Украины. По мнению Медведева, Польша и Венгрия захватят западные области Украины, а на базе Германии создадут "Четвертый рейх". К нему, предсказывает опальный политик, присоединятся Польша, страны Прибалтики, Чехии, Словакия, Румыния, "Киевская республика", а значит Украина и "другие маргиналы".

Медведев, известный своим чрезмерным увлечение алкоголем, предсказывает, что в 2023 году произойдет война между Францией и "Четвертым рейхом", в результате которой разделят Европу - "включительно с новым разделом Польши".

Есть у Медведева прогноз по Великобритании. По его убеждению, произойдет отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединения к Республике Ирландия.

В США, уверяет Медведев, произойдет гражданская война США, а Калифорния и Техас станут самостоятельными государствами". Более того, он считает, что следующим президентом США станет Илон Маск.

Медведев отметил, что в 2023 году якобы произойдет перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы до Азии.

И напоследок он предсказал крах Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка, отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют, возвращение золотого стандарта, переход к активному использованию цифровых фиатных валют.

Отметим, что Медведев упомянул фактически обо всех странах, но о будущем России в 2023 году смолчал. Остается только догадываться, может ли это означать, что в 2023 году у России не будет будущего, как и самой России.

Что Медведев говорил об Украине

Опальный Дмитрий Медведев часто взрывается ядерными угрозами, циничными и очень смешными заявлениями относительно Украины. Особенно остроумно наблюдать за его истериками на фоне слухов об алкоголизме опального политика.

В частности, в декабре Медведев назвал приемлемы, по его мнению, "законные военные цели" в войне против Украины. Соратник Путина уверен, что целями могут быть и объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее Медведев пригрозил миру наращиванием производства средств поражения. Он заявил, что враги России не только в Украине и Европе, а также в Северной Америке, Японии и Австралии.

Кроме того, экс-президент России не смог удержаться на фоне слухов о возможном запрете в Украине деятельности Московского патриархата, и обозвал Банковую "киевскими сатанистами".

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