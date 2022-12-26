Российский диктатор Владимир Путин нашел для скандального Дмитрия Медведева новую должность.
Как сообщают пропагандисты российского "РИА Новости", теперь Медведев будет занимать не только должность в Совбезе РФ, но и войдет в состав президентской военно-промышленной комиссии.
"Путин ввел в президентской военно-промышленной комиссии должность первого заместителя председателя, ее занял Медведев. Председатель комиссии - сам Путин", - сообщают пропагандисты.
Медведев и его скандальные заявления об Украине
Дмитрий Медведев часто взрывается ядерными угрозами, циничными и очень смешными заявлениями по Украине. Особенно остроумно наблюдать за его истериками на фоне слухов об алкоголизме опального политика.
В частности, в декабре Медведев назвал приемлемы, по его мнению, "законные военные цели" в войне против Украины. Соратник Путина уверен, что целями могут быть и объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее Медведев пригрозил миру наращиванием производства средств поражения. Он заявил, что враги России не только в Украине и Европе, а также в Северной Америке, Японии и Австралии.
Кроме того, экс-президент России не смог удержаться на фоне слухов о возможном запрете в Украине деятельности Московского патриархата, и обозвал Банковую "киевскими сатанистами".