Теперь одиозный политик будет заниматься военной промышленностью.

Российский диктатор Владимир Путин нашел для скандального Дмитрия Медведева новую должность.

Как сообщают пропагандисты российского "РИА Новости", теперь Медведев будет занимать не только должность в Совбезе РФ, но и войдет в состав президентской военно-промышленной комиссии.

"Путин ввел в президентской военно-промышленной комиссии должность первого заместителя председателя, ее занял Медведев. Председатель комиссии - сам Путин", - сообщают пропагандисты.

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Медведев и его скандальные заявления об Украине

Дмитрий Медведев часто взрывается ядерными угрозами, циничными и очень смешными заявлениями по Украине. Особенно остроумно наблюдать за его истериками на фоне слухов об алкоголизме опального политика.

В частности, в декабре Медведев назвал приемлемы, по его мнению, "законные военные цели" в войне против Украины. Соратник Путина уверен, что целями могут быть и объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее Медведев пригрозил миру наращиванием производства средств поражения. Он заявил, что враги России не только в Украине и Европе, а также в Северной Америке, Японии и Австралии.

Кроме того, экс-президент России не смог удержаться на фоне слухов о возможном запрете в Украине деятельности Московского патриархата, и обозвал Банковую "киевскими сатанистами".

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