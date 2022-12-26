Медведев получил новую должность / Фото УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин нашел для скандального Дмитрия Медведева новую должность.

Как сообщают пропагандисты российского "РИА Новости", теперь Медведев будет занимать не только должность в Совбезе РФ, но и войдет в состав президентской военно-промышленной комиссии.

"Путин ввел в президентской военно-промышленной комиссии должность первого заместителя председателя, ее занял Медведев. Председатель комиссии - сам Путин", - сообщают пропагандисты.

Видео дня
Читайте также:
РФ бомбит Украину без удовольствия: Симоньян выдала новую порцию бреда (видео)
РФ бомбит Украину "без удовольствия": Симоньян выдала новую порцию бреда (видео)
Кто жалуется, всех увозят: оккупант признал, что Путину плевать на проблемы армии (аудио)
"Кто жалуется, всех увозят": оккупант признал, что Путину плевать на проблемы армии (аудио)
В России придумали новый метод подготовки военных: будут действовать по примеру Чечни
В России придумали новый метод подготовки военных: будут действовать по примеру Чечни
В российском Энгельсе новая бавовна: в районе аэродрома звучит сирена (видео)
В российском Энгельсе новая "бавовна": в районе аэродрома звучит сирена (видео)
Медведев заговорил о миссии РФ в Украине и выдвинул условие для нормализации ситуации
Медведев заговорил о "миссии" РФ в Украине и выдвинул условие для "нормализации ситуации"

Медведев и его скандальные заявления об Украине

Дмитрий Медведев часто взрывается ядерными угрозами, циничными и очень смешными заявлениями по Украине. Особенно остроумно наблюдать за его истериками на фоне слухов об алкоголизме опального политика.

В частности, в декабре Медведев назвал приемлемы, по его мнению, "законные военные цели" в войне против Украины. Соратник Путина уверен, что целями могут быть и объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее Медведев пригрозил миру наращиванием производства средств поражения. Он заявил, что враги России не только в Украине и Европе, а также в Северной Америке, Японии и Австралии.

Кроме того, экс-президент России не смог удержаться на фоне слухов о возможном запрете в Украине деятельности Московского патриархата, и обозвал Банковую "киевскими сатанистами".

Вас также могут заинтересовать новости: