Он заявляет, что "законной военной целью" для РФ является и военно-политическое руководство Украины.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал приемлемые, по его мнению, "законные военные цели" в войне против Украины. Приспешник Путина уверен, что целями могут быть и объекты гражданской инфраструктуры.

Очередным циничным постом о войне в Украине Медведев поделился в своем Телеграмм-канале. Он убежден, что РФ может наносить удары по украинским мостам, транспортным станциям, дорогам, объектам энергетики и заводам.

Но и это еще не все: Медведев заявляет, что "законной военной целью" для России является и военно-политическое руководство Украины. Также среди "целей" он перечислил: украинские войска, технику и представителей вооруженных сил стран-партнеров Киева.

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Также путинист повторил уже заезженное клише российской пропаганды: якобы РФ воюет с войсками НАТО:

"Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что всё иначе…".

Как РФ нагло заявляет, что воюет с НАТО

С самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пропагандисты нагло заявляют, что они воюют не только с ВСУ, но и с войсками НАТО.

В связи с этим россиян нередко высмеивают, ведь так они пытаются оправдать колоссальные потери на украинском фронте. Так, недавно президент Украины Владимир Зеленский "взорвал" сеть анекдотом на тему того, как "Россия воюет с НАТО".

В первые месяцы вторжения в РФ объясняли его желанием провести "демилитаризацию" и "денацификацию", но, как видим теперь, цель Кремля - уничтожение украинских городов и их населения.

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