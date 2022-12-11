Замглавы Совбеза России в очередной раз оскорблял украинцев.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пригрозил наращиванем производства средств поражения. Он заявил, что враги России не только в Украине и Европе, а также в Северной Америке, Японии и Австралии.

"Враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест", – написал Медведев в своем Telegram-канале.

При этом он заявил, что Москва нарастит производство "наиболее мощных средств поражения", в том числе и тех, "что базируются на новых принципах". Кроме того, правая рука Путина снова рассыпался в оскорблениях в отношении украинцев, которые, по его мнению, якобы необоснованно называют врагом Россию, войска которой ведут кровавую войну, разрушая города и убивая жителей.

Видео дня

"Псевдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями, захлебываясь своей токсичной слюной, рассказывают, что их враг расположен в границах России – от запада до Владивостока", – подытожил обиженный зампред Совбеза РФ.

Пропагандистские заявления Медведева - что известно

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев неоднократно проявял свою антиукраинскую позицию и поддерживал кровавую войну в Украине.

Помимо этого, он постоянно угрожает Западу и обзывал членов НАТО "атлантическими импотентами", размышлял о "поносе и диарейной демагогии" Вашингтона, мечтал о захвате Киева, а также угрожал применить против Украины "весь арсенал оружия".

Предполагают, что некоторые представители российских элит могут видеть в нем замену Путину. При этм глава ГУР Кирилл Буданов не считает, что у Медведева есть шансы.

Вас также могут заинтересовать новости: