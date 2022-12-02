Медведев делает выводы, что в Украине "растоптаны" фундаментальные права.

Экс-президент России Дмитрий Медведев не смог удержаться на фоне слухов о возможном запрете в Украине деятельности Московского патриархата, обозвав Банковую "киевскими сатанистами".

Медведев пожаловался в своем Telegram, что у УПЦ МП, которая публично отрицает связь с Российской православной церковью, якобы отбирают имущество.

Более того, политик утверждает, что священников МП и прихожан в Украине якобы избивают, обозвав украинские власти "киевскими сатанистами".

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Гонение УПЦ МП, по логике экс-президента РФ, начались якобы еще со времен президентства Порошенко и "Минских соглашений".

Медведев делает выводы, что в Украине "растоптаны" фундаментальные права, а власти Украины "открыто стали врагами Христа и православной веры".

Свой пост Медведев дополнил библейской цитатой о проклятии Господа "киевских христопродавцев".

Обыски в зданиях УПЦ МП и запрет деятельности Московского патриархата

С октября СБУ проводит масштабные обыски в региональных храмах УПЦ МП. В ноябре силовики пришли и к попам в Киево-Печерской лавре, где священник вместе с паствой пели молебен, прославлявший Россию.

На местах спецслужба обнаруживает преимущественно запрещенную пропагандистскую литературу, отрицающую существование Украины.

1 декабря президент Владимир Зеленский поручил СНБО внести в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности УПЦ МП, которая может быть аффилирована с РПЦ. Также Зеленский намекнул, что Киево-Печерскую лавру у Московского патриархата могут отобрать в пользу украинской церкви.

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