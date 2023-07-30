На удары ВСУ пожаловался Александр Богомаз.

Брянска область РФ в воскресенье, 30 июля, "подгорела" из-за неизвестной атаки. Местный губернатор Александр Богомаз поспешил обвинить во всем ВСУ.

По его словам, армия Украины "ударила" снарядами по территории Климовского района. Согласно версии чиновника, обстрелам подверглось сельхозпредприятие.

"ВСУ нанесли удар по территории Климовского района. Снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса", - указал он.

Тем временем в телеграм-каналах "гуляет" ролик мощного пожара якобы в Брянской области.

Москвичи "в шоке" от удара неизвестных БПЛА по столице РФ

Напомним, что это выходное воскресенье также запомнится россиянам мощными взрывами в Москве, которые прозвучали в ночь на 30 июля в районе бизнес-центра "Москва-Сити". Тогда мэр столицы РФ заявил, что Москва подверглась атаке дронов. Сообщалось, что разрушены фасады двух башен здания.

Со своей стороны москвичи слили в сеть кадры последствий "прилетов" и поделили первыми впечатлениями. В частности, один россиянин сравнил приближение дрона "с громом и молнией", а также отметил, что он был "большим" и "белым". Вторая россиянка уточнила, что "бахнуло" не только по "Москве-Сити", но и по зданию рядом.

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