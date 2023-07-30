Девушка отметила, что взрыв погремел именно в IQ-квартале.

Жительница российской столицы, которая стала очевидцем взрывов в "Москва-Сити", рассказала подробности. Окна выбило не только в одной из башен, но и в здании рядом.

На обнародованном в одном из российских Telegram-канале видео девушка говорит, что их "башню взорвали".

"Ребят, нашу башню взорвали. Первый взрыв был именно в IQ-квартале. У меня тряслась башня, стены в квартире", - заявила жительница Москвы.

По ее словам, после взрыва сработала пожарная сигнализация. При этом, когда она вышла на улицу, то увидела, что вокруг валяются выбитые окна, осколки.

"Все оцеплено. Рядом тоже все выбито, стекла…" – жаловалась девушка.

Атака на Москву 30 июля 2023 года - что известно

В ночь на 30 июля в Москве прогремели взрывы, в результате чего пострадали фасады двух башен "Москва-Сити". Людей из зданий эвакуировали. В свлю очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил об "атаке украинских беспилотников".

В связи с инцидентом в Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на полеты.

Позже в минобороны РФ обвинили Укрину в атаке, при этом заявив, что дроны упали на "Москва-Сити" после того, как их подавили с помощью РЭБ. Также еще один сбили на районе Одинцово.

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