В Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на нахождение любых воздушных судов.

В ночь на воскресенье, 30 июля, в Москве прогремел взрыв. Повреждены фасады на двух офисных башнях "Москва-Сити".

"Взрыв произошел в здании "IQ-квартала", расположенного в "Москва-Сити". Об этом нам сообщили в экстренных службах. "В результате хлопка на уровне 5-6 этажа 50-этажного здания на Пресненской набережной, 10с2 нарушено остекление", – сказал собеседник агентства. Пострадавших нет. Пожара не последовало", – сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Позже стало известно, что башня "IQ-квартала" в "Москва-Сити" эвакуирована. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил об "атаке украинских беспилотников".

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"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет", – написал он.

Также, по данным ТАСС, два беспилотника, которые якобы участвовали в атаке на Москву, были сбиты на западе Подмосковья. В частности, взрывы слышали в Одинцово.

Между тем, в Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на нахождение любых воздушных судов. Аэропорт "Внуково" закрыт на вылет и прилет, рейсы перенаправляются в другие аэропорты.

"Бавовна" в Москве и Подмосковье

Утром в понедельник, 24 июля 2023 года, в Москве прозвучали взрывы – их слышали жители сразу нескольких районов. В РФ заявили об атаке дронов. Обломки одного из них обнаружили неподалеку от здания Министерства обороны РФ.

Вечером того же дня в поселке Первомайское в Новой Москве упал неизвестный бесплиотник. Тогда сообщалось, что пострадавших и повреждений нет.

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