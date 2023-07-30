В ночь на 30 июля Москва "плохо спала" из-за атаки неизвестных дронов. Утром выяснилось, что повреждены фасады двух башен делового центра "Москва-Сити".

Москвичи отметились реакциями о взрывах, которые накрыли столицу РФ в ночь на 30 июля и привели к разрушению фасадов двух башен бизнес-центра "Москва-сити".

Соответствующие видео с "впечатлениями" граждан РФ публикуют российские телеграм-каналы. Так, один россиянин бурно отреагировал на "грохот" в Москве.

"Слышал грохот очень сильный. Грохот, просто уууу... Ну, как молния и гром буяет, бьет... Конечно, я испугался! Сразу упал в золу! Потом спустя некоторое время, не помню, может пол часа прошло, вижу, он прям летит через мост, белый такой. Дроны ж маленькие получаются, а этот большой!", - заявил мужчина.

Также один россиянин оценил разрушения в "Москва-Сити" со своего окна. Он отметил, что сразу побежал к нему при звуках взрыва.

"Вокруг столько было дыма... Сейчас там стоит скорая, все оцепили. Ну, взрыв был, конечно мощный", - заявил он.

Россиянка отметилась комментарием об ударе по "Москва-Сити"

Отметим, что ранее реакцию о взрывах в Москве записала очевидица взрывов в "Москва-Сити", прожевывающая в этом районе.

По ее словам, гремело не только в здании бизнес-центра, звуки взрывов раздавались и в здании рядом.

Россиянка указала, что незадолго после атаки вышла на улицу: "Все оцеплено. Рядом тоже все выбито, стекла…" - пожаловалась москвичка.

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