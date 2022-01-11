Оба подозреваемых активно требуют встреч с родными.

В сети опубликовали новые подробности о двух подозреваемых в изнасиловании и убийстве 5-летней Веронике Николаевой из российской Костромы.

Как пишет Telegram-канал Shot, один из ранее сознавшихся в зверском убийстве Вадим Беляков "начал косить под дурачка":

"…говорит, что не понимает, где находится, и вообще не считает изнасилование и убийство малышки преступлением. Мол, они с Денисом Герасимовым всего лишь хотели разнообразить сексуальную жизнь. Но кое-что изверга Белякова в этой ситуации все же тревожит – переживает за безопасность своих родителей, с которыми могут "поквитаться".

Также отмечается, что второй подозреваемый – ранее судимый за педофилию Денис Герасимов – тоже регулярно жалуется, что сильно боится мести.

"Сейчас оба педофила активно требуют встреч с родными", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ России священник-педофил 10 лет насиловал приемных дочерейРанее сообщалось, как на днях в Костроме педофил "со стажем" Герасимов со своим любовником Беляковым похитили, изнасиловали и убили 5-летнюю девочку.

Позже в сети появилось видеообращение от "российских заключенных" с угрозами расправы над педофилами.

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