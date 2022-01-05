Родители ребенка обвиняют врачей в халатности.

Громкий скандал разгорелся в реанимации Запорожской областной клинической детской больницы из-за смерти двухлетнего мальчика. Родители погибшего ребенка считают виновными медиков.

Об этом говорится в сюжете местного телеканал Z.

Маленького Давида госпитализировали еще 24 декабря. Мальчику поставили диагноз "обструктивный бронхит". Назначенной лечение дало свой результат, и мальчик шел на поправку, но 30 декабря ему резко стало плохо.

По словам мамы ребенка, его состояние ухудшилось якобы после капельницы.

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Родственники мальчика утверждают, что пытались дозваться врача, но около получаса медперсонал больницы не реагировал. Позже малыша перевели в реанимацию, где он умер спустя несколько часов.

"Неоказание первой помощи, халатное отношение. Когда мы просили о помощи, все мамы слышали, как я выбегала. В то же время никого из врачей не было рядом. Я выбегала неоднократно, все мамы из боксов слышали, что я кричала, чтобы быстро позвали врача", – пожаловалась тетя умершего мальчика.

По данному факту правоохранители проводят проверку по части 2 статьи 140 "Ненадлежащее исполнение медицинскими работниками своих обязанностей" Уголовного кодекса Украины

В свою очередь глава Запорожской областной детской больницы Юрий Борзенко заявил, что в тот злосчастный день в реанимации был беспорядок, а кроме умершего Давида, там были еще четверо детей. По его словам, родственники мальчика вели себя неадекватно, угрожали медперсоналу и избили двух медбратьев.

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В связи с этим медики подали заявление в полицию в отношении родителей погибшего мальчика.

Стоит отметить, что местные СМИ изначально сообщали о сердечно-сосудистом заболевании у погибшего мальчика. На данный момент причину смерти ребенка не называют. Проводится экспертиза.

Как ранее сообщал УНИАН, восьмилетняя девочка 1 января умерла в больнице в Киевской области. В халатности родители обвиняют медиков Березанской больницы.

У девочки поднялась температура, а после возникла рвота. Уже в больнице состояние ребенка ухудшилось. Впрочем, до утра 1-го января ни один врач, по словам родителей, квалифицированной помощи не оказывал.

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