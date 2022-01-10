На днях в Костроме двое россиян сознались в изнасиловании и убийстве 5-летней девочки.

В социальных сетях распространили видеообращение "от российских заключенных" с угрозами двум педофилам из Костромы, сознавшихся в зверском убийстве 5-летней девочки.

Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Мужчина на видео пообещал, что, в какую бы колонию ни попали убийцы ребенка, им будет больно и "ни одна мр**ь не останется в живых".

Отмечается, что в подписи к видео в соцсетях указали следующее: "Люди, нам не нужны ни слава, ни лайки. Просто знайте: мы тоже люди и у нас тоже есть дети". Видео якобы собрало уже почти 7 миллионов просмотров и более 27 тысяч комментариев. Сообщается, что пользователи массово поддерживают автора ролика.

Читайте такжеВ России священник-педофил 10 лет насиловал приемных дочерейТем временем, появилась информация, что подозреваемых в изнасиловании и убийстве 5-летней Вероники Николаевой – 44-летнего ранее судимого за педофилию Дениса Герасимова и его сожителя 24-летнего Вадима Белякова посадили в одиночные камеры в местном СИЗО.

"Других арестованных к ним не допускают... Сидят тише воды ниже травы: режим не нарушают, ни на что не жалуются, ведут себя спокойно. Педофилы не пытались покончить с собой. На днях с ними разговаривал психолог – суицидальных настроений нет, опасности в их поведении также не обнаружено", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, как на днях в Костроме педофил "со стажем" Герасимов со своим любовником Беляковым похитили, изнасиловали и убили 5-летнюю девочку.

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