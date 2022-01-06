Местные жители едва не устроили самосуд над извращенцами.

В российской Костроме суд арестовал подозреваемых в похищении, изнасиловании и убийстве 5-летней девочки Вероники Николаевой – 44-летнего Дениса Герасимова и его сожителя 24-летнего Вадима Белякова.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным следствия, Герасимов и Беляков похитили девочку днем 4 января возле Дома культуры, где работала ее мама.

Стоит отметить, что момент похищения ребенка попал на видео. На кадрах видно, как один из подозреваемых несет ребенка, и никто из очевидцев, несмотря на крики девочки, не вмешался.

Тело ребенка с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в спортивной сумке, в одной из комнат общежития неподалеку. Перед убийством девочку изнасиловали.

Двое задержанных признались в убийстве ребенка. Известно, что Герасимов уже привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию, а Беляков был осужден за кражу денег с банковского счета.

Читайте такжеВ Москве девушка выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от насильникаПо данным СМИ, задержанные состояли в любовных отношениях с 2012 года, когда Белякову было всего 15 лет. В 2015 году пара опубликовала своё интимное видео в интернете, это и стало поводом для возбуждения уголовного дела. После освобождения педофил-рецидивист продолжил жить вместе со своей "жертвой".

"На допросе задержанные рассказали, что похищение и убийство ребенка не планировали, все получилось спонтанно… Беляков и Герасимов шли по улице и увидели ребёнка. Беляков в шутку предложил партнеру поймать девочку и поиздеваться", – говорится в сообщении.

После их задержания местные жители проводили сход, требуя выдать преступников для самосуда.

Ранее сообщалось, как в России педофил изнасиловал и задушил двух 10-летних девочек.

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