По словам очевидцев, неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся.

Ночью в воскресенье, 18 августа, в российском Белгороде произошла стрельба. В сети пишут, что спор возник из-за войны против Украины.

Российский Telegram-канал "Аполитика?" со ссылкой на очевидцев сообщает, что конфликт произошел на улице Буденного. Неизвестный открыл огонь из травматического пистолета по мужчине из-за разногласий по поводу войны в Украине.

Всего слышали около восьми выстрелов. Сразу после этого стрелок сел в машину и уехал. На место прибыли полицейские и врачи скорой медицинской помощи.

Видео дня

Паблик "Белгород №1" пишет, что недалеко от бара на земле лежит человек. На одном из видео можно услышать, как женщина кричит: "Я сюда приехала защищать своего мужа, защищать Россию. А эти с*ки! Твари...".

Конфликты из-за войны в Украине

Напомним, ранее в Иркутской области бывший "вагнеровец" жестоко убил украинца во время спора о войне. Российский суд смягчил ему приговор.

Весной в Германии россиянин убил двоих украинских военнослужащих, которые проходили реабилитацию. По словам директора Инициативы Центр европейской устойчивости в Берлине Сергея Сумленного, задержанный активно поддерживал кремлевского правителя Путина.

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