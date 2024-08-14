Режим ЧС начинает действовать с сегодняшнего дня. А в город Шебекино прилетали два дрона.

В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня.

Об этом заявил глава области Вячеслав Гладков. По его словам, обстановка продолжает оставаться "крайне сложной и напряженной". "Ежедневные обстрелы со стороны ВСУ. Разрушенные дома, раненые и погибшие мирные жители. В связи с этим принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области... объявить ЧС регионального уровня", - заявил он.

Губернатор не исключил, что в дальнейшем в области также может быть введен режим ЧС федерального уровня.

Видео дня

Позже российкий чиновник сообщил, что два человека ранены в результате атаки дронов в Шебекинском округе.

Якобы один дрон атаковал автобус в городе Шебекино, в результате чего ранения получил водитель. А второй дрон атаковал село Новая Таволжанка. Как сообщил Гладков, в результате атаки во дворе своего дома был ранен мужчина.

Ситуация в Шебекино

10 августа тот же Гладков заявил, что Шебекино подвергся обстрелам, в результате которых пострадали три человека и была повреждена линия электропередачи из-за чего часть города осталась без света.

Якобы в результате прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома и один коммерческий объект, были повреждены фасады и остекление в трех многоквартирных домах и одном социальном объекте.

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