Также суд принял во внимание, что оккупант уже убивал украинцев в Украине.

В российском Ангарске (Иркутская область) приговорили к шести годам колонии строгого режима экс-наемника частной военной компании "Вагнер", убившего уроженца Украины из-за спора о войне.

Об этом пишет Сибирь.Реалии со ссылкой на решение суда. Сообщается, что в тот день оккупант Александр Новиков выпивал вместе со своим знакомым украинцем. В какой-то момент он ударил его по лицу, а затем взял нож и нанес лежавшему на диване мужчине удар в шею.

Суду бывший "вагнеровец" сказал, что украинец нецензурно выражался в адрес присутствующих и оскорблял военнослужащих российской армии. Сразу после убийства Новиков сказал хозяину квартиры, что убитый "оскорблял его участие в "СВО" и обвинял его в убийстве украинцев.

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Российский суд смягчил оккупанту наказание из-за "противоправного поведения потерпевшего", признания вины, участия в войне против Украины и наличия медали "За отвагу". Новикву назначили минимальный срок по статье об убийстве.

Убийства украинцев из-за их позиции:

Напомним, прошлой осенью в оккупированной Ялте жестоко убили супругов из Днепропетровской области. По подозрению в убийстве задержали разнорабочего, который присматривал за их домом.

В сети сообщали, что он забил 58-летнюю женщину и 66-летного мужчину битой. Объяснил он это тем, что украинцы "плохо отзывались о России" и называли полуостров частью Украины.

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