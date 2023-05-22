Не исключено, что все это - провокация, отметил политолог.

Россияне начинают "жрать" друг друга, предположил политолог Олег Лесной комментируя последние события в Белгородской области РФ на границе с Украиной, передает 24 канал.

Также вероятной причиной происходящего может быть провокация с целью напугать местное население, отметил эксперт.

"Украинские защитники не стреляют по жилым домам. Когда они пусты, деревни уже нет, конечно, что-то прилетает", - заявил он.

По его мнению, скорее всего, это все-таки обычное нагнетание, которое в частности может быть призвано прикрыть отсутствие успехов под Бахмутом.

"У них вроде бы "все под контролем", а тут какой-то легион с территории Украины совершает набеги на "мирно колосящуюся пшеницу под Белгородом", - подчеркнул политолог.

В любом случае он считает, что все эти события - выгодны Украине.

Что происходит под Белгородом - актуальное

Напомним, 21 мая губернатор Белгородской области Гладков заявил, что в селе Головчино атаковали административное здание.

22 мая в РФ объявили об окружении российского КПП "Грайворон" в Белгородской области. Рядом с ним расположено хранилище ядерного оружия.

Представители "Русского добровольческого корпуса" заявили, что проникли в Брянскую и Белгородскую области.