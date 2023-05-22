Россияне начинают "жрать" друг друга, предположил политолог Олег Лесной комментируя последние события в Белгородской области РФ на границе с Украиной, передает 24 канал.
Также вероятной причиной происходящего может быть провокация с целью напугать местное население, отметил эксперт.
"Украинские защитники не стреляют по жилым домам. Когда они пусты, деревни уже нет, конечно, что-то прилетает", - заявил он.
По его мнению, скорее всего, это все-таки обычное нагнетание, которое в частности может быть призвано прикрыть отсутствие успехов под Бахмутом.
"У них вроде бы "все под контролем", а тут какой-то легион с территории Украины совершает набеги на "мирно колосящуюся пшеницу под Белгородом", - подчеркнул политолог.
В любом случае он считает, что все эти события - выгодны Украине.
Что происходит под Белгородом - актуальное
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