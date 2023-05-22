Ядерный объект расположен вблизи КПП, где происходят якобы бои с применением тяжелой техники.

В Белгородской области до сих пор тревожно. Россияне заявили об окружении российского КПП "Грайворон". Оно расположено вблизи хранилища ядерного оружия.

Как сообщают российские паблики, КПП "Грайворон", где якобы продолжаются бои между российскими добровольцами и оккупантами, находится база 12-ого Главного управления Минобороны России. Военная часть 25624 это хранилище ядерного оружия.

Обновлено: Тем временем Легион "Свобода России" заявил об освобождении населенного пункта Козинка Белгородской области. В Грайворон вошли передовые отряды.

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Между тем, губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Белгородской области якобы зашла группа ВСУ.

"На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с пограничной службой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", - заявил Гладков.

Тревога в Белгороде

Вчера о "тревожности" в селе Головчино (Грайворонский район) заикнулся губернатор Богородской области Гладков. Он заявил об атаке на административное здание, по которому запустили квадракоптер.

Тем временем российские Telegram-каналы писали о попытку "украинских диверсантов" прорваться через российскую границу в Белгородскую область. Другие - опровергали эту информацию.

Впоследствии появилась информация о якобы обстреле хутора старик, который находится в 2,5 километрах от границы, с танка.

Понедельник для российского города Белгорода начался с паники на фоне масштабной атаки БПЛА и уничтожение одного из пограничных с Украиной пунктов. В городе на радиостанциях звучат тревожные сообщения об эвакуации, россиян предупреждают о том, что вскоре Белгород "станет свободным".

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