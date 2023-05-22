Горело здание администрации села Головчино.

Российские власти заявили об атаке квадракоптера на административное зданиев в Грайворонском городском округе Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что ночью на здание администрации сельского поселения села Головчино с квадракоптера сбросили взрывное устройство. В результате атаки загорелась крыша.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы на месте. Приступают к тушению", - написал Гладков.

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Взрывы в Белгородской области: последние новости

Недавно российские Telegram-каналы писали о попытке "украинских диверсантов" прорваться через российскую границу в Белгородскую область. Другие - опровергали эту информацию.

Также пропагандисты заявляли о якобы обстреле хутора Старый, который находится в 2,5 километрах от границы, из танка.

В начале мая россияне сообщали, что водонапорную башню в Белгородской области якобы атаковал дрон-камикадзе из Украины.

Также напомним, что в начале месяца неизвестные беспилотники атаковали военные и энергетические ообъекты в Брянской и Белгородской области.

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