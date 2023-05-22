Это далеко не первый успешный рейд РДК по приграничным регионам РФ.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" совершили новые рейды по населенным пунктам в Брянской и Белгородской областях России.

На видео, опубликованном в Телеграм-канале корпуса, видны указатели населенных пунктов – Любимовка (Белгородская область) Безлюдовка и Чуровичи (Брянская область).

В то же время, бойцы легиона "Свобода России" призвали жителей приграничных регионов рф оставаться дома, не оказывать сопротивление и не бояться, и отметили, что "свобода уже близко".

Видео дня

В видео, размещенном в Telegram легиона, бойці призвали россиян бороться за свою свободу.

"Мы такие же люди как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми. Чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счсастливы в свободной стране. Но этому нет места в современной путинской России", - говорится в видеообращении и подчеркивается, что "диктатуре Кремля пришел конец".

Бойцы легиона также поблагодарили тех. кто их поддерживает, "кто отправляет донаты и "курит там, где надо".

"Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой. Россия будет свободной", - заявили они в видео.

Рейды ДРГ по приграничным областям России

Это не первый рейд РДК по приграничным регионам России. В частности, о последней попытке прорыва власти РФ заявляли 20 мая. В апреле бойцы РДК также смогли проникнуть в Брянскую область Росии, и даже пообщаться с местными жителями.

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