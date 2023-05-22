Бойцы "Русского добровольческого корпуса" совершили новые рейды по населенным пунктам в Брянской и Белгородской областях России.
На видео, опубликованном в Телеграм-канале корпуса, видны указатели населенных пунктов – Любимовка (Белгородская область) Безлюдовка и Чуровичи (Брянская область).
В то же время, бойцы легиона "Свобода России" призвали жителей приграничных регионов рф оставаться дома, не оказывать сопротивление и не бояться, и отметили, что "свобода уже близко".
В видео, размещенном в Telegram легиона, бойці призвали россиян бороться за свою свободу.
"Мы такие же люди как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми. Чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счсастливы в свободной стране. Но этому нет места в современной путинской России", - говорится в видеообращении и подчеркивается, что "диктатуре Кремля пришел конец".
Бойцы легиона также поблагодарили тех. кто их поддерживает, "кто отправляет донаты и "курит там, где надо".
"Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой. Россия будет свободной", - заявили они в видео.
Рейды ДРГ по приграничным областям России
Это не первый рейд РДК по приграничным регионам России. В частности, о последней попытке прорыва власти РФ заявляли 20 мая. В апреле бойцы РДК также смогли проникнуть в Брянскую область Росии, и даже пообщаться с местными жителями.