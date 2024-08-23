Пользователи Сети пафос не оценили и высмеял сына чеченского диктатора.

Сын Рамзана Кадырова, Адам, снялся в пафосном видеоролике, где он стреляет одновременно из двух золотых пулемётов. Ролик получил вирусную популярность.

На видео 16-летний Адам под эпичную музыку стреляет из оружия, которое по российским законам ему нельзя брать в руки, поскольку он несовершеннолетний. Для повышения уровня пафоса ролик снят сразу с нескольких точек.

Пользователи Сети восприняли нелепый ролик не без юмора. Так, сына Кадырова уже окрестили "цыганским бароном" и "Рэмбо на минималках". Некоторые также вопрошают, почему этот бравый боец до сих пор не под Курском.

"Подвиги" Кадырова-младшего

Как писал УНИАН, Адам Кадыров обрел печальную известность в августе 2023 года, когда ему было 15 лет. Тогда сын правителя Чечни избил на камеру жителя Волгограда Никиту Журавеля. Тот находился в чеченском СИЗО, как подозреваемый в деле о сожжении Корана.

После того, как видео обрело скандальную известность, Рамзан Кадыров подлил масла в огонь, устроив показательную серию награждений своего сына всевозможными медалями и орденами. Несмотря на нарушение целого вороха российских законов, это избиение заключенного не имело для Адама Кадырова никаких правовых последствий.

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