Адам Кадыров был отмечен за "значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия".

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, который избил задержанного за сожжение Корана, продолжает получать государственные награды.

На этот раз он стал обладателем ордена "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой". Награду вручил лично глава региона Казбек Коков, сообщил Кадыров-старший.

По его словам, 15-летний Адам был отмечен за "значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия". Кадыров добавил, что его сын, который "делами и поступками старается во всем быть похожим на своего дедушку", воспринимает такую оценку "как аванс".

Видео дня

"Приятно, что с юных лет он понимает огромную важность вопросов религии, традиций и национальных ценностей. Именно на них основывается сплоченность и единство народов нашего родного Отечества - России", - подчеркнул глава Чечни.

Награждения сына Кадырова

В середине августа житель Волгограда, арестованный за сожжение Корана и фактически "подаренный" Кадырову, пожаловался российскому омбудсмену на избиение в грозненском СИЗО. Его избил Адам Кадыров. Месяц спустя Рамзан Кадыров сам опубликовал видео с этим избиением и заявил, что гордится поступком сына.

Это событие вызвало широкий резонанс в российском обществе, но Кадыров продолжил пиарить сына, вручив ему несколько чеченских наград. Также руководитель Чечни добился того, чтобы главы других российских регионов тоже наградили его сына. В частности свои награды вручили власти Татарстана и Карачаево-Черкесии.

Вас также могут заинтересовать новости: