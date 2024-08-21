В Грозном появится район имени Путина.

Кремлевский правитель Путин впервые с 2011 года приехал в Чечню. Там он встретился с отправляющимися на войну против Украины добровольцами университета спецназа.

Как сообщают российские СМИ, в ходе встречи глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы полностью экипированы и обеспечены необходимой техникой, но это не его личная заслуга, он "всего лишь пехотинец". "Мы все пехотинцы. Мы находимся в одинаковом положении", - ответил ему Путин.

Кадыров сказал, что в Чечне сформировали резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов, готовых по приказу президента отправиться на войну против Украины. Также он показал ему макет "путинского района" Грозного.

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Поездки Путина

На фоне боев в Курской области Путин отправился в Азербайджан. После его отъезда страна подала заявку на вступление в БРИКС.

Вчера стало известно, что он приехал в Беслан в Северной Осетии и рассказал представителями ассоциации "Матери Беслана" о "враге из-за границы".

"У нас в народе говорят: "Врагу не пожелаешь". Но наш враг - он другой. Он не такой как мы. Хотя у него голова и руки, но мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь, и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную", - добавил Путин.

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