На видео показано, как 15-летний Адам Кадыров избивает Никиту Журавеля, который сжег Коран.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля, сжегшего Коран. Он похвалил сына за такой поступок и заявил, что тот "правильно сделал".

"Не люблю недосказанность. Всегда лучше ставить окончательную точку – правдивую и честную. В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание", – написал Кадыров в Телеграм.

Он вспомнил о том, что в Чечне есть законы. В частности, заявил, что в стране действует "уникальный закон, защищающий Священные Писания, подписанный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным".

Кроме того, Кадыров считает, что РФ растит общество "в идеалах толерантности, терпимости и любви друг к другу".

"Религиозные ценности граждан страны охраняются государством на самом высоком уровне. И это не отнять провокаторам! Низкие поступки посягательства на святое присущи только людям циничным, аморальным, бесхребетным и продажным, желающим внести разлад в общество, которое наше государство растит в идеалах толерантности, терпимости и любви друг к другу. Эти мрази не понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его. Не хотят, чтобы в России все жили бок о бок в мире и понимании. Подобные провокаторы и предатели – больная опухоль на теле, которую нужно прижигать", – добавил Кадыров.

Он подчеркнул, что гордится поступком 15-летнего Адама. По словам Кадырова, его сына всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших. Якобы благодаря этому у него "формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии".

"Уважаю его выбор", – резюмировал глава Чечни.

В то же время ресурс "ВЧК-ОГПУ" обратил внимание на одну занимательную деталь в опубликованном видео.

"Видео, опубликованное Рамзаном Кадыровым, где его сын в СИЗО избивает подследственного Никиту Журавеля, называется "Адам новый". Видимо, был еще "старый", расширенная версия, которую решили не показывать. Вряд ли глава республики боялся порицания общественности и тем более внимания к Адаму Кадырову со стороны СК. Очевидно, что на кадрах, не попавших в ролик, были запечатлены те самые "взрослые", которые "формируют идеалы чести и достоинства", про которых говорит сам Кадыров. Интересно, что видео смонтировано в проекте "ЛНР" гуманитарка", – говорится в сообщении.

Дело Никиты Журавеля

В мае 2023 года житель Волгограда сжег Коран. После задержания его допросили. Он якобы признался в том, что сделал это "по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тысяч рублей".

Несмотря на то, что все произошло в Волгограде, и сам Никита Журавель – уроженец этого города, его решили отправить в Чечню.

Позже стало известно, что 15-летний сын Рамзана Кадырова лично избивает узников. В августе уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что получила от Журавеля жалобу о том, что в грозненском СИЗО его избил сын Кадырова.

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