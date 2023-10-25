Это уже третья награда 15-летнего Адама Кадырова после избиения человека.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов наградил 15-летнего сына главаря Чечни Рамзана Кадырова Адама, который на видео избил человека, высшей госнаградой республики-орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой".

Об этом Темрезов сообщил в Telegram. Скандальному сыну Кадырова присвоили за "личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей".

Глава республики назвал Адама "настоящим патриотом своей малой родины Чечни и своего Отечества", а Рамзана Кадырова - своим "братом и коллегой".

Видео дня

Это уже третья награда подростка после избиения заключенного. Днем глава Татарстана Рустам Минниханов лично вручил Кадырову-младшему вторую по значимости награду республики, орден "Дуслик" ("Дружба"). В начале октября Рамзан Кадыров присвоил своему сыну высочайшее звание Чеченской Республики "Герой Чечни".

Что предшествовало

25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын бьет в СИЗО жителя Волгограда Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. В комментарии к ролику руководитель республики заявил, что гордится поступком Адама.

Видео вызвало широкий общественный резонанс, однако правоохранительные органы отказались расследовать случившееся. Полиция Грозного заявила, что Адаму Кадырову 15 лет и у него не наступил возраст уголовной ответственности.

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