Скандал уже дошел до росийского так называемого омбудсмена, которая сама находится в международном розыске.

Сын правителя Чечни Рамзана Кадырова – Адам – лично избивает заключенных, которые содержатся в грозненском СИЗО. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Ко мне поступило обращение обвиняемого Никиты Журавеля, который содержится в СИЗО в Грозном. Он утверждает, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын Главы Чеченской Республики Адам Кадыров", – сообщила она.

По словам Москальковой, она уже обратилась к чеченскому омбудсмену Мансуру Солтаеву с просьбой проверить эту информацию.

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"Особенно просила обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей", – отметила Москалькова.

Следует отметить, что Адаму Кадырову на текущий момент всего 15 лет: он родился 24 ноября 2007 года.

Дело Никиты Журавеля

Как ранее писал УНИАН, в мае житель Волгограда сжег Коран рядом с одной из городских мечетей. Процесс он снял на видео, которое затем появилось в интернете.

Молодого человека быстро задержали российские силовики. Его обвинили в "оскорблении религиозных чувств верующих".

Хотя все происходило в Волгограде, где проживает и сам фигурант, российский Следственный комитет решил передать это уголовное дело в Чечню. Якобы жители Чечни внезапно проявили гражданскую позицию и начали массово писать заявления с просьбой признать их потерпевшими по этому делу.

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