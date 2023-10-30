Как минимум два российских региона отказались наградить Адама Кадырова, чего добивался его отец Рамзан Кадыров. Как пишет издание "Вёрстка", не пошли на уступки правителю Чечни власти двух других северокавказских республик – Кабардино-Балкарии и Адыгеи.
Как утверждают источники, администрация Кадырова обращались к властям соседних регионов с просьбой отметить Адама одной из местных национальных наград, "чем выше — тем лучше". Однако руководители Адыгеи и Кабардино-Балкарии, несмотря на значительное влияние Рамзана Кадырова, все же не стали выполнять его просьбу из-за скандала с демонстративным избиением подозреваемого Адамом Кадыровым.
"Никакого конкретного указания, как действовать в этом отношении, регионалам не дали. Поэтому в регионах нервничают", – заявил источник, отметив, что руководители менее влиятельных, нежели Чечня, регионов просто "самоустраняются" от участия в истории с Адамом Кадыровым.
Источники говорят, что Кремль "не хочет иметь дела с этой грязной, неоднозначной историей", и что даже в руководстве страны "иначе как треш и пи*ец" вручения наград Кадырову-младшему "мало кто воспринимает".
Руководитель движения "Адат" Ибрагим Янгулбаев подтвердил "Вёрстке", что Рамзан Кадыров решил сделать Адама своим преемником на посту правителя Чечни, поэтому сейчас активно его пиарит – больше, чем других своих детей.
История с избиением подозреваемого в сожжении Корана – это часть пиара будущего преемника, уверен Янгулбаев. По его словам, Адама Кадырова пытаются представить как защитника ислама.
Награждение Адама Кадырова
Как писал УНИАН, в середине августа житель Волгограда, арестованный за сожжение Корана и фактически "подаренный" Кадырову, пожаловался российскому омбудсмену на избиение в грозненском СИЗО. Его избил Адам Кадыров.
Месяц спустя Рамзан Кадыров сам опубликовал видео с этим избиением и заявил, что гордится поступком сына.
Это событие вызвало широкий резонанс в российском обществе, но Кадыров продолжил пиарить сына, вручив ему несколько чеченских наград. Также руководитель Чечни добился того, чтобы главы других российских регионов тоже наградили его сына. В частности свои награды вручили власти Татарстана и Карачаево-Черкесии.