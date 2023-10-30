Рамзан Кадыров начал кампанию по награждению своего сына властями российских регионов.

Как минимум два российских региона отказались наградить Адама Кадырова, чего добивался его отец Рамзан Кадыров. Как пишет издание "Вёрстка", не пошли на уступки правителю Чечни власти двух других северокавказских республик – Кабардино-Балкарии и Адыгеи.

Как утверждают источники, администрация Кадырова обращались к властям соседних регионов с просьбой отметить Адама одной из местных национальных наград, "чем выше — тем лучше". Однако руководители Адыгеи и Кабардино-Балкарии, несмотря на значительное влияние Рамзана Кадырова, все же не стали выполнять его просьбу из-за скандала с демонстративным избиением подозреваемого Адамом Кадыровым.

"Никакого конкретного указания, как действовать в этом отношении, регионалам не дали. Поэтому в регионах нервничают", – заявил источник, отметив, что руководители менее влиятельных, нежели Чечня, регионов просто "самоустраняются" от участия в истории с Адамом Кадыровым.

Видео дня

Источники говорят, что Кремль "не хочет иметь дела с этой грязной, неоднозначной историей", и что даже в руководстве страны "иначе как треш и пи*ец" вручения наград Кадырову-младшему "мало кто воспринимает".

Руководитель движения "Адат" Ибрагим Янгулбаев подтвердил "Вёрстке", что Рамзан Кадыров решил сделать Адама своим преемником на посту правителя Чечни, поэтому сейчас активно его пиарит – больше, чем других своих детей.

История с избиением подозреваемого в сожжении Корана – это часть пиара будущего преемника, уверен Янгулбаев. По его словам, Адама Кадырова пытаются представить как защитника ислама.

Награждение Адама Кадырова

Как писал УНИАН, в середине августа житель Волгограда, арестованный за сожжение Корана и фактически "подаренный" Кадырову, пожаловался российскому омбудсмену на избиение в грозненском СИЗО. Его избил Адам Кадыров.

Месяц спустя Рамзан Кадыров сам опубликовал видео с этим избиением и заявил, что гордится поступком сына.

Это событие вызвало широкий резонанс в российском обществе, но Кадыров продолжил пиарить сына, вручив ему несколько чеченских наград. Также руководитель Чечни добился того, чтобы главы других российских регионов тоже наградили его сына. В частности свои награды вручили власти Татарстана и Карачаево-Черкесии.

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