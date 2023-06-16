Петров пост 2023 начался 12 июня и закончится 11 июля.

Перечень продуктов, разрешенных в Петров пост, достаточно широкий. Можно есть каши, рыбу, фрукты, овощи, зелень, растительное масло и даже иногда пить вино. Предлагаем вам несколько вариантов постных блюд, готорые готовятся довольно просто и разнообразят ваше меню.

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Овощной плов на сковороде

Ингредиенты:

Длиннозернистый рис - 2 ст.

Морковь - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Сладкий перец - 1 шт.

Овощной бульон (как сварить, читайте ниже) - 4 ст.

Куркума - 1/2 ч. л.

Кориандр молотый - 1/2 ч. л.

Соль - по вкусу.

Подготовим овощи. Очищаем лук и морковь, нарезаем полукольцами толщиной 2 мм. Сладкий перец нарезаем соломкой.

Далее обжарьте в глубокой сковороде лук до мягкости, в предварительно разогретом масле. Он должен приобрести легкий золотистый оттенок. Можно использовать и широкую низкую кастрюлю с толстым дном.

Добавьте перец и морковь, продолжайте готовить, помешивая, примерно 5-6 минут, до тех пор, пока овощи не станут мягкими.

Теперь добавьте рис и смешайте с овощами. Обжарьте рис в течение 2-3 минут.

В отдельной кастрюле подогрейте овощной бульон, добавьте в него соль и специи. Перемешайте, чтобы специи растворились.

Перелейте горячий бульон в плов, снова перемешайте все ингредиенты. После того, как закипит, поставьте огонь на минимум, закройте крышкой и держите на небольшом огне до получаса, пока рис не впитает всю жидкость. Выключите плиту и дайте настояться еще 10 минут.

По желанию сладкий перец можно заменить нарезанными слайсами шампиньонами. Перед подачей посыпьте плов с овощами свежей зеленью для украшения.

Овощной бульон - рецепт базовый

Он варится из набора корнеплодов и специй: на 1,5 л воды берется крупно нарезанных 2 моркови, 2 корня петрушки, 0,5 корня сельдерея, 1 лук-порей и набор специй по вкусу (черный перец горошком 10 шт., лавровый лист 2-3 шт., тимьян, соль). Лук можно заменить на репчатый или добавить и его тоже. Перед варкой лук и морковь можно обжарить на сильном огне без масла до коричневой корочки. Варить после закипания около получаса на среднем огне, до мягкости овощей. Оставить на 2-3 часа настояться и процедить через сито.

С этим же бульоном можно приготовить постный борщ - рецепт немного отличается от стандартного приготовления, поскольку овощи мы варим не сразу в мясном бульоне, а припускаем, то есть варим в плотно закрытой посуде с минимальным количеством воды, чтоб только-только покрывала. После того, как овощи стали мягкие, вливаем в них овощной бульон. Можно развести и водой, но тогда вкус будет не такой насыщенный. А свеклу можно сварить отдельно (в мундире), очистить и натереть на терке в кастрюлю, тогда цвет борща будет ярко-бордовый, а вкус - более сладкий.

Картофельные оладьи с овощами

Ингредиенты:

3 средних картофелины;

1 морковь;

1 луковица;

1 средний кабачок;

2 столовые ложки муки;

Соль и перец по вкусу;

Растительное масло.

Кабачок, морковь, картофель, морковь, лук очистите и натрите на терке. Немного отожмите овощи, чтобы из них вышел лишний сок. Добавьте муку, соль, перец и хорошо перемешайте.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Формируйте оладьи из овощной массы и аккуратно выкладывайте на сковороду. Жарьте до золотистого цвета с обеих сторон.

Подавайте картофельные оладьи горячими, можно с добавлением свежей зелени.

Греческий салат без сыра

Ингредиенты:

Помидор - 2 шт.

Огурец - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Оливки - 100 г.

Масло растительное -2 ст. л.

Лимонный сок - 1 ст. л.

Орегано сушеный - 1 ч. л.

Перец черный молотый, соль - по вкусу.

Как приготовить греческий салат - нарежьте лук полукольцами, огурец и помидоры порежьте кубиками шириной около 1,5 см. Соедините все в салатнике, добавьте оливки.

Отдельно смешайте лимонный сок, оливковое масло, орегано, перец и соль. Полейте приготовленной заправкой салат, аккуратно перемешайте.

Греческий салат хорошо подавать как самостоятельное блюдо или с любым гарниром.

Брюссельская капуста - рецепт на сковороде

500 г капусты промыть, поместить в кастрюлю и залить кипятком, поосолить по вкусу, на большом огне варить около 10 минут. Кастрюлю крышкой не закрывать. Затем высыпать в дуршлаг. Разогреть растительное масло на сковороде и выложить туда капусту, с которой уже хорошо стекла вода. Посыпать молотым перцем и поджарить со всех сторон. Перед подачей посыпать зеленью или несладкими сухариками.

Постный суп - рецепт на квасе со шпинатом и рыбой

Ингредиенты:

Квас - 1 л.

Шпинат - 250 г.

Щавель - 250 г.

Огурец свежий - 2 шт.

Лук зеленый - 75 г.

Укроп - 75 г.

Хрен - 50 г.

Рыба вареная - 250 г.

Сахар - 1 ч. л.

Щавель протушить с водой в кастрюле под крышкой, шпинат сварить отдельно, поле чего протереть щавель и шпинат через сито в кастрюлю. Добавить соль и сахар, можно чайную ложку горчицы и залить квасом. Нарезать зеленый лук, укроп и огурцы (кубиками), добавить в кастрюлю.

Вареная рыба и хрен раскладывается по тарелкам перед подачей.

В случае сомнений, какую пищу можно принимать во время Петровского поста, помните - в этот период рекомендуется избегать употребления запрещенных продуктов, таких как мясо, молочные изделия и яйца.

Зато на вопрос, можно ли в Петров пост есть хлеб, ответ положительный - можно, если он приготовлен без молочных продуктов и яиц. Растительное масло нельзя по понедельникам, средам и пятницам. Если вы планируете готовить плов с овощами в эти дни, просто исключите этап зажарки на масле.

Удачи в приготовлении вкусных и сытных блюд во время поста!

Ранее УНИАН рассказывал, что можно есть в Петров пост 2023 по дням и в какие дни можно есть рыбу в Петров пост.

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